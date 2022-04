IJzersterke Roglič gaat nog niet zweven na tijdritzege: "Ik heb de leiderstrui nu al en ik ga ervan genieten"

Roglič mocht na zijn tijdritzege felicitaties ontvangen van Evenepoel. De ijzersterke Sloveen is de leider na dag 1 in de Ronde van het Baskenland.

De korte afstand van de tijdrit was eigenlijk niemand van de toppers echt op het lijf geschreven. Roglič was dan wel diegene die toch triomfeerde. "Ik had de benen. Het was supertechnisch. Dit is knotsgek." Roglič voelt zich wel opperbest in het Baskenland. "Ik genoot gisteren al van de ploegenpresentatie en het zien van al die mensen. Ik ben superblij met de overwinning."

INSPANNING VAN TIEN MINUTEN

De topfavoriet voor de Ronde van het Baskenland maakt meteen de verhoudingen duidelijk. Toch? " Dit is gewoon het begin van deze rittenkoers. Het was een inspanning van tien minuten. Dan kan je geen supergrote verschillen verwachten, maar het is beter om een voorsprong te hebben dan achter te staan. Dit is een geweldige start. We genieten ervan en we nemen het dag per dag."

De leiderstrui mag alvast meteen om zijn schouders. Houdt hij die vast tot aan het einde? "We zullen zien", lacht Roglič. "Ik heb de leiderstrui nu al en ik ga ervan genieten."