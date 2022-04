Eerste opgever in Ronde van het Baskenland is renner van Lotto Soudal

Tegenslag voor Lotto Spoudal in de Ronde van het Baskenland: het is de eerste ploeg die een renner daar ziet opgeven.

Na de tijdrit van maandag meldden de renners zich dinsdag aan de start van de eerste etappe in lijn. Een rit met de verwachting dat deze zou uitmonden in een massasprint, maar evenzeer een rit met een pittig begin. Dat laat zich dus toch wel voelen.

Harry Sweeny van Lotto Soudal is in de loop van de etappe afgestapt en is de eerste opgever in de Ronde van het Baskenland. Het is niet meteen duidelijk wat de specifieke reden - die er zeker moet zijn - is achter de opgave van de Australiër.

DERDE OPGAVE IN 2022

Sweeny kon al twee keer eerder dit seizoen een koers niet uitrijden. Dit viel hem ook te beurt in de eendagskoersen Kuurne-Brussel-Kuurne en GP Indurain.