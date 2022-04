🎥 Mads Pedersen behaalt na toptiennotering in de Ronde zijn derde overwinning van het jaar op Franse bodem

In de Ronde was Mads Pedersen goed voor een toptiennotering. Overwinningen behalen doet hij vooralsnog op Franse bodem. De Deen won de openingsrit in Circuit de la Sarthe.

In de rit van en naar Mamers vormde zich een mooie kopgroep met de finale in zicht. Cosnefroy, Ganna, Plapp, Pinot, Pedersen, Kamp, Quinn, Gougeard, Zingle en Vauquelin begonnen aan de laatste vijftig kilometer met een voorsprong van een halve minuut op het peloton. Het geaccidenteerde parcours in het eerste deel van de rit had deze vluchters de kans gegeven om zich te onderscheiden van de rest, maar er volgde nog wel een snelle finale. De voorsprong van de aanvallers bleef echter groot genoeg om te strijden voor de overwinning. Mads Pedersen wins the first stage of #CircuitSarthe



Mads Pedersen was op papier veruit de snelste man vooraan en maakte het ook met bravoure af. Na een ritzege in de Ster van Bessèges en Parijs-Nice is het al het derde succes voor Pedersen dit jaar op Franse bodem.