Volgt Wout van Aert het goede voorbeeld van ... Dylan Teuns? "Ook Wout is een verstandig man"

Wout van Aert staat momenteel met corona aan de kant. En dus is het afwachten wanneer hij terug kan koersen. Te vroeg beginnen is ook niet altijd het veiligste en/of verstandigste.

Voorzitter Tom Teulingkx van de SKA, de vereniging van Sport- en keuringsartsen, is duidelijk voorstander van hoe Dylan Teuns het aanpakte.

Die begon op de rollen te trainen een week na zijn besmetting, voelde een reactie en wachtte meteen nog eens vier dagen.

Keuzes

Afgelopen weekend was hij helemaal in orde en eindigde als zesde in de Ronde van Vlaanderen. "Slim aangepakt van Teuns", aldus Teulingkx in Het Laatste Nieuws.

"Ook Wout is een verstandige man. Wij juichen toe dat hij open over zijn situatie heeft gecommuniceerd. Zo wordt het thema meer bespreekbaar. Zijn beslissing om te passen voor de Ronde is moedig. Andere renners hebben andere keuzes gemaakt."