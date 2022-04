Geen 2 op 2 voor Alaphilippe. Ondanks lead-out van Evenepoel wordt wereldkampioen geklopt door Bilbao

In de Ronde van het Baskenland is het nagenoeg nooit een kilometer vlak en dat was ook vandaag het geval. Uiteindelijk sprintte een kleine groep voor de zege en daarin toonde Bilbao van Bahrain-Victorious zich de sterkste.

De traditionele vroege vlucht kreeg op het grillige parcours in het Baskenland niet veel ruimt. De beklimmingen waren niet heel lang maar wel heel lastig. Getuige daarvan zijn de volgende beelden op één van de steile geitenpaden die de renners moesten trotseren.



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/UDQ14OwtKt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 6, 2022 De Spanjaard Christian Rodriguez hield het het langste uit maar werd toch snel gegrepen toen Adam Yates de debatten opende onder de favorieten. De rest moest alle zeilen bijzetten en ook Evenepoel moest even lossen maar uiteindelijk kwamen de favorieten toch weer bij elkaar. In de laatste kilometers regende het nog aanvallen maar Remco Evenepoel besloot om zich op kop te zetten in functie van wereldkampioen Alaphilippe. Het tempo van de Belgische youngster zorgde ervoor dat Alaphilippe uitstekend naar de sprint geleid werd maar de Fransman werd in de sprint toch nog gevloerd door Pello Bilbao van Bahrain-Victorious. Vlasov werd derde, Roglic blijft leider.