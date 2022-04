🎥 Daarom dat hij zoveel haast maakte? Dag na zege in Scheldeprijs zit Kristoff op de rollen... in Noorwegen

De ene dag de Scheldeprijs winnen, de volgende dag alweer in Noorwegen zitten. Voor Kristoff is dat hoe het leven eruit ziet.

Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux laat door middel van een filmpje weten dat Alexander Kristoff alweer in Noorwegen vertoeft, amper een dag na zijn overwinning in de Scheldeprijs. In dat filmpje is Kristoff vanuit zijn 'thuiskantoor' en onder een stevige beat op de rollen aan het rijden.

Kristoff zinspeelde na zijn fraaie solo in de Scheldeprijs al op een terugkeer naar Noorwegen. "Ik viel aan in de finale omdat ik gehaast was om mijn vliegtuig naar huis te nemen na twee weken België", grapte de sterke beer van Intermarché.

#SP22 🇧🇪 @Kristoff87: "I attacked in the final because I was in a hurry to take my plane home after 2 weeks in Belgium. This victory is definitely special as I don't often win solo. Next up is @Paris_Roubaix!" pic.twitter.com/QgJc39kmrQ April 6, 2022

We zouden het moeten gaan geloven ook! Ook zijn thuisomgeving lijkt wel voldoende aangenaam om zijn conditie te onderhouden met het oog op Parijs-Roubaix.