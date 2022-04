Evenepoel sterk op ongezien steile klim in Baskenland: "Ardennenklassiekers hopelijk minder zwaar"

Remco Evenepoel verrichte ook op woensdag heel goed werk voor Julian Alaphilippe, al kon die het voor een keertje niet afwerken.

Remco Evenepoel trok zoals dinsdag het tempo de hoogte in in de laatste kilometers van de tweede rit in lijn in de Ronde van het Baskenland.

En zo is de jonge Belg mee met de besten in het klassement en mag hij nog dromen van een goed eindklassement in het Baskenland.

Ardennen

Al wordt het de komende dagen nog heel pittig: "Zo steil klom ik nog nooit", aldus Evenepoel in een reactie bij Het Laatste Nieuws.

"Hopelijk worden de Ardennenklassiekers iets minder zwaar." Ook in die klassiekers zullen Alaphilippe en Evenepoel een powerduo vormen.