Johan Museeuw komt met opvallend nieuws over Remco Evenepoel: "Die koersen ging hij nooit rijden, zei hij"

Remco Evenepoel die de voorjaarsklassiekers zou moeten rijden? Het is opnieuw een beetje een hot item. Maar Johan Museeuw heeft er iets over te zeggen.

Voor de start van de Scheldeprijs had ik het er nog over met Wilfried Peeters. "Wilfried, waarom rijdt Remco de Ronde niet? Hij zou dat toch kunnen als je ziet hoe de koers nu evolueert? Hij kan die wattages op de Kwaremont ook halen", aldus Johan Museeuw in Extra Time Koers.

Nooit de Ronde?

Al heeft Museeuw een duidelijk idee over de hele zaak, want volgens hem aast Remco helemaal niet op eendagswedstrijden.

"Ik zag hem 2 jaar geleden op hoogtestage in Livigno. Ik had een shirt aan met alle monumenten op en ik zei: "Jij kunt al die koersen winnen." Hij antwoordde toen dat hij Roubaix en de Ronde nooit zou rijden", aldus nog Museeuw.