Na een derde plaats eerder deze week moet Quinten Hermans nu opgeven in Ronde van het Baskenland

Het kan verkeren. Na zijn derde plaats eerder deze week heeft Quinten Hermans in het Baskenland moeten opgeven in de vierde etappe.

Na pakweg anderhalf uur koers in de vierde rit werd de opgave van Quinten Hermans gemeld. Er zouden aardig wat zieken zijn in de ploeg van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux in het Baskenland. Mogelijk is Hermans daar nu ook bij.

PAAR DAGEN GELEDEN NOG HOOGTEPUNT

Gevolg: Hermans moest afstappen en zou de aankomst in Zamudio niet halen. Het was voor hem allemaal nochtans heel goed begonnen in de Ronde van het Baskenland. Zijn derde plaats in de tweede rit met aankomst in Viana was de eerste keer dat Hermans top drie reed in een koers van WorldTour-niveau.

Enkele dagen later is de rittenkoers voor hem voorbij. Eerst maar eens weer volledig fit worden dus, vooraleer hij zich aan een volgende wieleruitdaging waagt.