Operatie Roubaix? Voor Peter Sagan wordt het steeds lastiger om nog luidop te dromen

Parijs-Roubaix wordt voor heel wat renners de mogelijk laatste kans om nog iets van het klassieke voorjaar te maken. Met oog daarop wordt ook het Circuit de Sarthe nu een koers om volop te gaan volgen.

Of Wout van Aert er op weg naar Roubaix bij zal zijn na een coronabesmetting? Dat is nog afwachten. Enkele andere renners zoals Lampaert, Declercq en Naesen doen ondertussen conditie op in het Circuit de Sarthe.

Opnieuw opgave

Dat doet ook Peter Sagan. Hoewel? In de tweede etappe gaf hij alweer op en zo blijft de Slowaak op de sukkel.

Of en hoe hij in de helleklassieker aan de start zal komen? Dat is steeds meer een vraag, want sinds zijn tweede coronabesmetting begin dit jaar kon hij nog geen potten breken.