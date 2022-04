Intermarché-Wanty-Gobert helemaal uitgeteld in het Baskenland: alle renners hebben moeten opgeven

Intermarché-Wanty-Gobert scheert hoge toppen, maar kent in het Baskenland dikke pech. Alle renners van de ploeg zijn uit de koers gestapt.

Intermarché-Wanty-Gobert helemaal uitgeteld dus: er zal geen enkele renner van het team aan de start van de slotetappe verschijnen. Met Kobe Goossens was er nog één renner van Intermarché die in de vijfde rit wel van start ging. Alsof het lot ermee gemoeid was, kwam hij ten val.

De blessures van de man uit Baal zijn niet al te ernstig, maar wel van die aard dat het niet mogelijk was voor hem om de etappe uit te rijden. De vorige drie dagen waren al vijf van zijn ploegmaats uit de koers moeten stappen, voornamelijk door een ziektegolf.

#Itzulia



Our team has been hit by the wave of sickness that affects the peloton, and 5 riders had to drop out of the race in the past three days.@KobeGoossens is our last man starting the last 2 stages. pic.twitter.com/30ZWmya6Jo April 8, 2022

Quinten Hermans moest vanwege die reden de koers verlaten, net als Kevin Van Melsen, Théo Delacroix, Laurens Huys en Julius Johansen. Aan de basis van de opgave van Hugo Page lag een valpartij.