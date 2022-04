Philippe Gilbert ambitieus voor laatste Gold Race: "Wil de finale rijden"

De 39-jarige Philippe Gilbert staat vandaag voor de laatste keer aan de start van de Amstel Gold Race. Toch een beetje speciaal want Gilbert won de Nederlandse klassieker maar liefst 4 keer.

Recordhouder is GIlbert niet, daarvoor moeten we terug naar de jaren 80. De Nederlander Jan Raas won de Gold Race namelijk 5x. Net daaronder staat Gilbert op de tweede plek, 2 overwinningen boven onder meer Eddy Merckx en Gerrie Knetemann.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Gilbert er vandaag een 5e zege bij kan doen, al blijft Gilbert ambitieus: "Je hoopt het wel maar dat wil ik niet uitspreken. Ik wil een rol spelen", klinkt het. "In de Volta Limburg Classic heb ik vertrouwen opgedaan en na een goede trainingsweek heb ik de conditie nog wat kunnen aanscherpen", vertelt hij bij WielerFlits.

Voor Lotto-Soudal wordt het dringend tijd dat er punten gesprokkeld worden voor de World Tour. Gilbert hoopt dan ook om met drie renners van de ploeg de finale te rijden. "We starten met een jong team met weinig parcourservaring, op Tim na. Hem verwacht ik in de finale, net als Andreas Kron. En als ik daar ook in slaag, zijn we met z'n drieën en kan het nog een leuke Gold Race worden", besluit hij veelbelovend.