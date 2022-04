Sensatie Biniam Girmay kaart aan wat nog één van zijn werkpunten is

Met Biniam Girmay rijdt dé sensatie van het seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Werkpunten zijn er uiteraard ook nog voor de nog maar 22-jargie Eritreeër.

Logisch op die leeftijd. Eén van die werkpunten heeft te maken met zijn ploegmaat die ook een klassieker won, Alexander Kristoff. Met hen beiden in het team kan de ene zich inzetten voor de andere in geval van een massasprint, want ze zijn allebei twee snel aan de meet.

LEAD-OUT IN GROTE GROEP NIET EVIDENT

Het is nog werken om dan tot de juiste wisselwerking te komen. In Milaan-Turijn werd dat geprobeerd: Girmay werd tiende, Kristoff derde. Girmay komt terug op die ervaring. "Het was niet gemakkelijk voor mij om in die grote groep de sprint aan te trekken. In een kleine groep lukt het mij beter om een lead-out te doen", erkent het toptalent van Intermarché-Wanty-Gobert.

Dat is dus één van die zaken waar de jonge Afrikaan nog aan kan sleutelen. "Bij een massasprint is het écht vechten voor die eerste posities. Het is niet evident om dan een goede leadout te doen", aldus Girmay.