Ontdek de data achter de Amstel Gold Race van Mathieu van der Poel

Altijd leuk om na een grote wedstrijd de data van de renners te ontdekken. Zeker bij Van der Poel, van wie geweten is dat hij heel diep kan gaan.

Mathieu van der Poel was dan ook zo vriendelijk om de gegevens van zijn Amstel Gold Race op Strava te zwieren. In totaal zat Van der Poel 6 uur, 1 minuut en 34 seconden op de fiets zondag. De maximaal gehaalde snelheid in een afdaling is om van te duizelen: 91,6 kilometer per uur.

GEMIDDELD VERMOGEN 349 WATT

Er moest in de Amstel Gold Race uiteraard ook aardig wat geklommen worden op de heuvels in Nederlands Limburg. Van der Poel overbrugde 3623 hoogtemeters. Het gemiddeld vermogen dat de renner van Alpecin-Fenix trapte, was 349 watt.

Het getal dat telde aan de finish, was echter het cijfer 4: dat was zijn positie in de uitslag. Van der Poel werd vierde op twintig seconden van winnaar Kwiatkowski. Van der Poel won wel nog de sprint in een groep van acht renners.