Goed nieuws voor QuickStep-Alpha Vinyl: "Tim Declercq is beschikbaar voor Parijs-Roubaix"

De 33-jarige Tim Declercq is klaar om mee te rijden in Parijs-Roubaix, zo laat zijn ploeg QuickStep-Alpha Vinyl weten.

Eerder dit seizoen miste Declercq een aardig deel van de koers door pericarditis, wellicht door een coronabesmetting opgelopen. Vorige week moest hij nog opgeven met maagproblemen.

“Tim is beschikbaar voor Parijs-Roubaix”, zegt ploegleider Wilfried Peeters aan Het Nieuwsblad. Ook Steimle, Ballerini, Stybar, Asgreen en Lampaert zijn fit voor de helleklassieker. “Stilaan raken we erdoor”, klinkt het nog.

Declercq was sinds eind maart terug in Dwars door Vlaanderen en reed ook mee in de Ronde van Vlaanderen. De problemen van vorige week waren dus van korte duur.