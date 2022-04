Verwacht geen zege van WVA in Roubaix: "Wout zal aan start verschijnen als hij iets kan betekenen voor ploegmaat"

Wat zouden we graag zien dat het een Parijs-Roubaix mét Wout van Aert wordt. Zijn ploegmaats zouden dan op hem moeten kunnen rekenen om hen bij te staan.

Merijn Zeeman, sportief manager bij Jumbo-Visma, laat in Het Laatste Nieuws verstaan dat Van Aert Parijs-Roubaix zeker niet als kopman zal rijden. "Wout zal alleen aan de start van Roubaix verschijnen als hij een rol kan spelen en dat zal dan zijn: iets betekenen voor een ploegmaat. Hij moet er iets kunnen uitrichten, bijvoorbeeld in dienst van Laporte, Teunissen of Van Hooydonck."

© photonews

Wie droomt van een zege van Van Aert, haalt Zeeman dus van die wolk. "Gelukkig is in het wielrennen alles mogelijk. Maar om Parijs-Roubaix te kunnen winnen, moet je in topvorm zijn en dat is helaas niet meer mogelijk na een week isolatie. Om dat te kunnen inschatten, hoef je geen kenner te zijn."

Van Aert is vertrokken naar de Spaanse zon om daar de trainen. Dat doet hij toch niet zomaar? "Als het mogelijk zou zijn dat hij nog een wedstrijd rijdt voor zijn Tourvoorbereiding begint, zou dat een enorme bonus zijn. Als hij nu geen wedstrijden meer rijdt, is deze training goed om een goede basis te hebben in functie van wat in de zomer volgt."

VRIJDAG ULTIMATUM MAAR DONDERDAG AL VERKENNING

Ondertussen hebben ze bij Jumbo-Visma wel al een beeld van wanneer ze een definitieve beslissing willen nemen. "Vrijdag is ons ultimatum, maar onze verkenning van de kasseistroken van Roubaix is donderdag gepland. Stel dat Wout rijdt, moet er een andere renner afvallen, dus eigenlijk willen we donderdag al de knoop doorhakken."