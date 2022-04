📷 Jumbo Visma stelt knappe shirts voor Tour de France voor

De organisatie van de Tour de France vroeg Jumbo Visma om andere truitjes te maken om aan de Franse rittenkoers deel te nemen.

Het traditionele shirt in geel en zwart zou voor te veel verwarring zorgen met de gele trui voor de leider van de Ronde van Frankrijk.

Jumbo Visma haalde zijn inspiratie bij schilders Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer.

De Tour de France start op 1 juli in Kopenhagen in Denemarken. Het wordt eventjes wennen om Jumbo Visma in deze shirts te zien rondrijden.