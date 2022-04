Asgreen lonkt richting Roubaix: "Kan uitdraaien op duel met Van der Poel, maar ook miljoen andere scenario's mogelijk"

Kan Kasper Asgreen in Parijs-Roubaix nog eens zwaar oogsten? Dan zal hij Mathieu van der Poel wellicht voorbij moeten. De Deen is opnieuw één van de mannen om in de gaten te houden bij Quick-Step.

Asgreen gaf zelf in aanloop naar de Ronde aan dat hij in orde was op basis van zijn data. Hij kwam echter geen moment in aanmerking om zijn titel te verlengen. "Ik had al de hele tijd het gevoel dat ik goed was. De Ronde van Vlaanderen bracht echter niet wat ik gehoopt had, dat was een ontgoocheling."

BEVESTIGING

Nadien kwam de Amstel en dat was veel beter: Asgreen eindigde verdiensteljk zesde. "Mijn goede prestatie in de Amstel Gold Race heeft me de bevestiging gegeven dat ik wel degelijk goed ben en sta waar ik moet staan. Ik ben competitief en klaar om het gevecht aan te gaan voor overwinningen."

Dus waarom al niet dat zondag doen? Het zal dan kwestie zijn om Van der Poel te kloppen, zoals Asgreen deed in de Ronde van 2021. "Ik denk niet dat het enkel een duel gaat worden tussen mij en Van der Poel. Er zijn nog veel andere goede renners. Het kan zo uitdraaien, maar er zijn ook een miljoen andere scenario's mogelijk. Misschien moet ik iets minder genereus koersen en het zo slim mogelijk proberen aan te pakken."