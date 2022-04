Inhaalrace helaas niet gelukt: Sep Vanmarcke moet ook passen voor Parijs-Roubaix

Door een ziekte eerder in het seizoen had Vanmarcke al een achterstand opgelopen. Hij hoopte in andere klassiekers zijn vorm op te krikken om zo alsnog met een behoorlijk niveau aan de start van Parijs-Roubaix te komen. Toen zijn gehele ploeg moest afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen wegens niet genoeg fitte renners, was dat al een streep door zijn rekening.

Israel-Premier Tech meldt nu dat Vanmarcke ook zelf een infectie heeft opgelopen. Het gaat inmiddels wel beter, maar er zal meer tijd nodig zijn om weer in een conditie te komen die hem toelaat wedstrijden te rijden. Geen Parijs-Roubaix dus voor Vanmarcke.

