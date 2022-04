🎥 Daar is Wout van Aert! Belgische kampioen gespot in Compiègne voor ritje over kasseien van Parijs-Roubaix

Wout van Aert is gespot in Frankrijk, in Compiègne met name. Dat is de startplaats van Parijs-Roubaix. Daar begon Van Aert aan zijn verkenning.

Jumbo-Visma ging Parijs-Roubaix donderdag al een keertje verkennen, maar deed dat toen nog zonder Van Aert. Een dag later is Van Aert dan toch naar het parcours van de Helleklassieker afgezakt. 'Beginnen doe je bij het begin', denkt Van Aert. Hij vertrok dus vanaf startpunt Compiègne. Hoewel zijn ploegmaats een dag eerder al eens over de kasseien dokkerden, moest Van Aert zijn trainingstocht in Noord-Frankrijk zeker niet op zijn eentje afwerken. Een viertal teamgenoten reden nog een keertje mee in zijn zog. 🪨🔊 pic.twitter.com/vX0HQL9TmC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 15, 2022 Dit alles gebeurde onder een stralend zonnetje. Ook zondag zijn de voorspellingen behoorlijk goed. Het belooft dus een droge Parijs-Roubaix te worden. Zijn ploeg benadrukt dat Van Aert 'in een dienende rol' aan de start komt, maar daar wordt in het algemeen weinig geloof aan gehecht. Pas zondagnamiddag zullen we het helemaal weten.