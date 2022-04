Dylan Teuns maakt zijn debuut in Parijs-Roubaix... zonder verkenning

Parijs-Roubaix stond niet op het programma van Dylan Teuns, maar toch staat hij zondag wel degelijk aan de start.

Dylan Teuns had bij Bahrain Victorious de Helleklassieker niet op zijn programma staan, tot donderdagmiddag.

De ploeg vroeg Teuns, bij gebrek aan renners, toch deel te nemen. De groepsverkenning van een deel van het parcours was toen al aan de gang, waardoor Teuns toch wel een vreemd debuut moet maken.

Teuns is einde contract bij Bahrain Victorious. Hij is nu uitkijken of de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik even grote prioriteiten blijven als eerder deze week.