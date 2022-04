Ervaren Belg ziet hele voorjaar in duigen vallen: "Erg frustrerend"

Het is echt niet het voorjaar voor Sep Vanmarcke. Hij had na heel veel pech alles op Parijs-Roubaix gezet, maar ook dat gaat nu niet door.

Door een ziekte eerder in het seizoen had Vanmarcke al een achterstand opgelopen. Hij hoopte in andere klassiekers zijn vorm op te krikken om zo alsnog met een behoorlijk niveau aan de start van Parijs-Roubaix te komen.

Toen zijn gehele ploeg moest afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen wegens niet genoeg fitte renners, was dat al een streep door zijn rekening. En nu komt ook Parijs-Roubaix dus te snel voor de ervaren Belg.

Frustrerend

"Ik ben niet ziek, maar draag de nasleep mee van alle vorige ziektes die ik heb gehad", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Uit een longonderzoek bleek dat mijn lichaam onvoldoende is hersteld van een mycoplasma - een dubbele longontsteking. Op de foto's zie je dat er een wolk in mijn longen zit, wat de ademhalingsproblemen verklaart. Koersen is uit den boze. Erg frustrerend."