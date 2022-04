Wilfried Peeters heeft goede moed voor Parijs-Roubaix: "Met een geslagen hond moet je opletten"

Quick-Step - Alpha Vinyl verkende op vrijdag Parijs-Roubaix en heeft er zin in om op zondag te knallen op weg naar de wielerpiste.

"Hopelijk valt het geluk een keertje aan onze kant zondag", heeft Wilfried Peeters bij Sporza alvast de nodige hoop op een goede uitkomst.

"We hebben klappen gekregen de voorbije weken, maar met een geslagen hond moet je opletten. Het gevoel is nu beter, we hebben een team dat sterk is in de breedte."

Week later

"We zijn nooit op onze waarde geklopt. Het is een voordeel dat Roubaix een week later is, kijk maar naar Yves Lampaert bijvoorbeeld. Andere renners zijn misschien aan het afzwakken."

"We hebben de meeste ervaring, laat ons die ervaring gebruiken naar zondag toe. Het zijn de renners die moeten trappen natuurlijk, maar we moeten opboksen tegen sterke blokken. Maar wij hebben ook een sterk blok, mannen met de grote motor. Lampaert kan dit, Asgreen ook. Sénéchal, ... met Stybar weet je nooit."