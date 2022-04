Belg Tom Devriendt is de verrassing van Parijs-Roubaix: "Een supermooie dag voor mij"

Een top 5 voor Tom Devriendt in Parijs-Roubaix! De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert was de verrassing van de dag. Zonder twijfel.

Devriendt reed zelfs even helemaal alleen voorop. Hij vertelde in Roubaix hoe het allemaal zo is gelopen. "Mohoric was al een paar keer gedemarreerd en ik ben meegesprongen. Ik was blij dat ik kon volgen. Ik vloekte toen hij ten val kwam, want hij was echt wel de motor."

Devriendt klampte later aan in het groepje Van Aert en werd zo knap vierde. "Het is een supermooie dag voor mij. Op een gegeven moment zaten twee ploegmaats in het groepje achter mij. We hebben wel wat overlegd. Of ik vooraf geloofde dat dit mogelijk was? Ik zou graag ja zeggen, maar wellicht had ik het zelf niet geloofd."

Zat er misschien nog een podiumplaats in? "Neen, dit was het maximum haalbare. Toen ik mijn sprint inzette, dacht ik initieel dat ik zou ontploffen. Ik zat tegen de krampen aan. Er zat nog iets op, maar niet veel."

Devriendt surft met zijn knappe resultaat mee op de golf van Intermarché. "We zijn als ploeg echt goed bezig. Ik werk meestal voor de anderen. Het is dus moeilijk om mijn eigen kans te gaan, maar vandaag ontstond er een situatie waarin dit eens kon lukken."