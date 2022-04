Kasper Asgreen geloofde in winstkansen voor Parijs-Roubaix maar heeft inhaalrace voor de boeg

Als één renner van Quick-Step winstkansen had, was het dan niet Kasper Asgreen? Een inhaalrace: daartoe werd de Deen echter veroordeeld in Parijs-Roubaix.

Voor aanvang van de Helleklassieker zag Asgreen het best zitten. Zeker op technisch vlak was er geen vrees. "We rijden met 'tubeless' banden. Dat is de laatste jaren ons frame voor Parijs-Roubaix. Ik vind dat een goede aanpassing. Het is ook een beslissing met het oog op lekke banden. Ik verwacht minder mechanische problemen."

Als dat lukt, kan je in Parijs-Roubaix al ver komen. "Ik vertrek om te winnen, maar het zal niet gemakkelijk zijn. Er zijn 180 renners aan de start die allemaal graag zouden winnen." Hoewel Quick-Step al wat klappen heeft gekregen dit voorjaar, had Asgreen enkel positieve woorden over zijn teamgenoten. "Ik geloof in onze ploeg. In elke koers tot dusver heeft de ploeg mij goed in positie gebracht en dat zal opnieuw het geval zijn."

BETROKKEN BIJ VALPARTIJ

Als dan de kopman ook in orde is, moest dat tot een prijs leiden. "Of ik ga winnen? De kans is aanwezig." Die kansen werden echter gereduceerd omdat Asgreen betrokken geraakte bij het festival aan valpartijen dat zich voltrok eens de eerste kasseistroken zich aandienden. Zo werd Asgreen ver teruggeslagen in de koers. Enkel een ongelooflijke inhaalrace kan hem nog helemaal vooraan brengen.