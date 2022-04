Quick-Step kreeg er al flink van langs: "Geen kritiek, maar vaststelling" vs "Alles uitvergroot"

Het was nog niet het voorjaar van Quick-Step - Alpha Vinyl. Gaan ze dat goedmaken in Parijs-Roubaix?

"De kritiek op Quick-Step - Alpha Vinyl? Dat is geen kritiek, maar gewoon een vaststelling", aldus Bert De Backer bij De Zondag.

"Er is ook een reden voor: de ploeg zit in de verkeerde flow. Jumbo-Visma controleert misschien nog meer zaken, maar hebben ze daardoor ook minder pech?"

Jens Keukeleire vult meteen aan: "Het is niet hun fout. Maar het is een Belgische ploeg en dan wordt alles - zeker wat slecht is - uitvergroot. Als iemand van hier slecht rijdt, staat het meteen op de voorpagina."