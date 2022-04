Wanneer opgeven geen optie is: Bas Tietema komt als allerlaatste over de meet in Roubaix na solo van 95km

Nagenoeg elke Parijs-Roubaix is er wel eentje. Een renner die niet van opgeven weet en ruim na het overschrijden van de tijdslimiet over de piste rolt in Roubaix. Dit jaar was het niemand minder dan Bas Tietema.

Tietema is bezig aan zijn eerste volwaardige seizoen als prof nadat hij als junior uit het wielrennen stapte. Wat daarna volgde was een zeer succesvolle YouTube-reeks 'Tour de Tietema' en sinds dit jaar is hij ook profrenner bij Bingoal-Pauwels Sauzen. Vooral voor één koers: Parijs-Roubaix. In 2014 werd hij er namelijk derde. Ruim een uur nadat winnaar Dylan Van Baarle over de meet rolde, komt ook Tietema de piste opgedraaid en bereikt hij de finish in Parijs-Roubaix. Ruim na de tijdslimiet, maar uitrijden was voor hem prioriteit nummer één. "In het begin ging het meteen heel snel omdat Ineos koers maakte. De groep waarin ik zat, gaf er snel de brui aan maar dat wou ik helemaal niet doen. Na het bos van Wallers, op zo'n 95 kilometer van de finish, kwam ik alleen te zitten. Op de sportieve prestatie ben ik niet trots maar ik heb de finish wel gehaald", klinkt het bij Sporza. Enkele beelden van de calvarietocht van Tietema: Bas rijdt nog, strijdend voor de bezemwagen, als laatste in koers. Stalen benen maar vooral een stalen kop. Kom aan @BasTietema! pic.twitter.com/PaKigdS5J7 April 17, 2022 Nog 3 kilometer, wat een held @BasTietema pic.twitter.com/X7K2Ju8uAf — jossewester (@jossewester) April 17, 2022 Held held held @BasTietema 🙏🏻 pic.twitter.com/WNixnpDrpG — jossewester (@jossewester) April 17, 2022 Gestreden tot aan Roubaix. Bedankt voor al jullie support langs de kant!💛 pic.twitter.com/k5wpwZybBt — Bas Tietema (@BasTietema) April 17, 2022