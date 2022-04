Dokkeren over kasseien laat zich voelen: hand van Wout van Aert is behoorlijk gehavend

Een hele dag dokkeren over kasseien blijft niet helemaal zonder gevolgen voor Wout van Aert. Zijn hand is gehavend.

Na Parijs-Roubaix duiken er steevast meer pijntjes op dan na bijna eender welke andere koers. Ook de tweede uit de Helleklassieker, Wout van Aert, blijft daar niet van gespaard. Dat blijkt uit een foto die Van Aert heeft gedeeld op Strava.

GEZWOLLEN HANDPALM EN BLAREN

Op die foto is goed te zien dat de hand van Van Aert toch gehavend uit Parijs-Roubaix is gekomen. Zo is zijn handpalm behoorlijk gezwollen. Ook heeft hij tal van blaren op zijn vingers, waarvan er sommigen toch wel groot zijn.

Snel herstellen maar, want de volgende klassieker komt er al snel aan. Wout van Aert heeft bevestigd dat hij zondag meedoet in Luik-Bastenaken-Luik.