Lotto was volledig afwezig tijdens Parijs-Roubaix: "We hadden toch goeie prestatie van enkele jongens verwacht"

Het is niet de Parijs-Roubaix geworden van Lotto Soudal. Sterker nog, de ploeg was zo afwezig als het maar zijn kan.

Dat bedoelen we niet letterlijk: Lotto kwam wel degelijk met zeven renners aan de start, maar geen enkele van hen kon zich ooit vooraan in de koers laten opmerken. De beste Lotto-man in de uitslag was nog Philippe Gilbert met een dertigste plaats.

PECH

Ploegleider Nikolas Maes, zelf nog ex-renner van Lotto Soudal, geeft bij Sporza toe dat ze op meer hadden gehoopt. "We wisten dat we Roubaix niet zouden winnen, maar hadden toch een goeie prestatie van enkele jongens verwacht. Dat is niet gebeurd door al onze pech. We hebben onze afdruk niet op deze wedstrijd gezet."

Sinds het begin van het seizoen is er een nieuwe schwung aanwezig bij Lotto, met onder meer de prestaties van Arnaud De Lie, maar in de grote koersen geeft de ploeg voorlopig niet thuis.