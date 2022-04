Roglic geeft forfait voor Ardennenklassiekers

Primoz Roglic zal niet van start gaan in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Primoz Roglic doet niet mee aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De renner van Jumbo Visma heeft last van een knieblessure en geeft forfait.

Roglic liet na de Ronde van het Baskenland weten dat hij last had van de knie. Hij was enkele dagen leider, maar werd uiteindelijk achtste.

Wout van Aert bevestigde na Parijs-Roubaix ook dat hij Luik-Bastenaken-Luik zal rijden. Het wordt zijn allereerste keer.