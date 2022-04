"Van Baarle niet iemand die Mathieu of Wout evenaart in aantal overwinningen, wel bepalende factor volgende jaren"

Dylan van Baarle ziet heel wat lof op zich af komen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben Parijs-Roubaix nog niet op hun erelijst staan. Van Baarle sinds zondag wél.

Tom Boonen uit in de podcast 'Wuyts & Boonen' zijn respect voor Van Baarle. "Ik ben een bewonderaar van Dylan. Ik heb er zelf een paar jaar mee samengereden. Fantastische coureur. Ik heb zijn progressie jaar na jaar zien. Ik heb hem heel vaak tegengekomen toen hij alleen in Spanje aan het trainen was. Altijd bezig met zijn job, of het nu september is of januari. Dat loont nu."

LEUKE KOERSSTIJL

Seizoen na seizoen maakt Van Baarle steeds meer progressie. "Een paar jaar geleden heeft hij voor het eerst de neus aan het venster gestoken. Hij heeft een heel leuke koersstijl. Hij maakt koers en is diegene die op de momenten dat ze het niet verwachten dertig-veertig meters pakt. Hij is volgens mij een bepalende factor voor de volgende jaren."

Boonen ziet Van Baarle dus aan de top blijven. "Hij zal niet iemand zijn die een Mathieu van der Poel of Wout van Aert evenaart in aantal overwinningen, maar het is wel iemand waar ze de volgende jaren heel lang rekening mee gaan moeten houden."