Dylan Teuns verslaat Valverde op Muur van Hoei en zorgt voor Belgische triomf in de Waalse Pijl!

Niet Alaphilippe, niet Pogačar en zelfs niet Valverde won de Waalse Pijl van 2022. Wel Dylan Teuns, die zo na een straffe demarrage op de Muur zijn eerste klassieker beet heeft.

Apers, Ourselin en Hulgaard waren er snel bij om het hazenpad te kiezen. Reichenbach en Zimmermann sloten snel aan. Het vijftal kreeg echter geen vrijgeleide. Bij de volgende aanvalspoging was de goede ontsnapping wel vertrokken. Hulgaard zat er opnieuw bij. Deze keer waren Armirail, Guglielmi, Impey, Juul-Jensen, Janssens, Ferron en Rolland zijn metgezellen.

Het kostte wat moeite, maar ook Wirtgen en Reynders maakten nog de oversteek. Die moesten er bij de eerste passage op de Muur van Hoei ook weer af. Een opvallend beeld: in het peloton zwalpte Pidcock daar helemaal achteraan naar boven. Wellicht is de Brit van Ineos ziekjes. Een andere naam die niet thuis gaf: Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma bleek niet in opperbeste vorm.

CARR EN FERRON STRANDEN IN FINALE

Nog opmerkelijkheden in deze Waalse Pijl? Een waaierintermezzo van Bahrein-Victorious, dat weliswaar niet ver droeg. Een lekke band voor Pogačar, maar die kon nadien weer zijn plek innemen. Ondertussen begon Carr aan een bijzondere onderneming: de Brit van EF kwam bij Ferron, de laatste overblijvende vroege vluchter. Met acht kilometer te gaan was het voor hen twee dan toch ook einde verhaal.

Op de derde keer Côte de Cherave probeerde Cofidis met een putsch uit te pakken. Vansevenant ging eerst mee, hing vervolgens aan de rekker, maar reed op karakter toch het gat op Rochas dicht. Ook Kragh Andersen sloot aan. De Deen gooide met zijn dalerskunsten Rochas overboord. Vansevenant had orders gekregen om niet over te pakken en zo kon het duo die slotkilometer niet overleven.

SCHITTERENDE VERSNELLING VAN TEUNS

Kon een andere renner van Quick-Step het dan afmaken op de Muur? Neen. Teuns zat goed gepositioneerd. Toen hij zijn versnelling inzette, was bijna al de rest er al aan voor de moeite. Enkel Valverde kwam er nog even over, maar Teuns had nog een ultieme inspanning in zijn tank. Een fantastische overwinning voor de Belg van Bahrein!