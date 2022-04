Geen vierde winst in vijf jaar voor Julian Alaphilippe en ook geen podium: "Ik had gewoon de benen niet"

Van drie zeges in vier jaar naar vier overwinningen in vijf jaar gaan: Julian Alaphilippe stond voor een niet te onderschatten opdracht in de Waalse Pijl. Eén die net wat te hoog gegrepen was.

Ook voor Alaphilippe was het afzien in de Ardennenklassieker. De wereldkampioen viel met een vierde plaats net naast het podium. "Ik wil eerst en vooral de hele ploeg bedanken", stond Alaphilippe stil bij het teamwork. "Alle ploegmaats deden een enorme job voor mij." Zonde dat het dan tevergeefs is. "Ik wilde winnen, voor mezelf en voor de Wolfpack. Ik was heel gemotiveerd en deed mijn best, maar ik had gewoon de benen niet", moest Alaphilippe aan de aankomst toegeven. "Op het einde van de dag waren andere renners sterker." FOCUS RICHTEN OP LUIK Grote fouten zijn er dan weer niet gemaakt. "Ik heb nergens spijt van. Nu laat ik dit achter mij en richt ik mijn focus op Luik-Bastenaken-Luik", besluit Loulou.