Pogačar schetst een absoluut droomscenario op de Muur van Hoei: "We zijn hier als ploeg voor de overwinning"

Daar is Tadej Pogačar weer. Hij is één van de mannen die op de Muur van Hoei naar de overwinning zou kunnen snellen.

Pogačar maakte er aan de start van de Waalse Pijl in Blegny geen geheim van dat UAE mikt op het allerhoogste. "We zijn hier als ploeg - en we hebben een sterke ploeg - voor de overwinning. We gaan hard werken op het einde en het zo goed mogelijk doen."

Het is bekend dat de Sloveen van een aanval van ver houdt. Krijgen we er zo eentje te zien? "Deze koers is anders dan de andere koersen. Het is vrijwel onmogelijk om van ver aan te vallen. We zullen zien hoe de koers verloopt. Het wordt een beslissing tijdens de koers."

DROOM OM MET DRIE NAAR BOVEN TE SPRINTEN

Als het beste scenario zich voltrekt, zou het wel opnieuw een hoogtepunt in zijn carrière kunnen worden. "Misschien sprinten we wel met drie UAE-renners bovenop de Muur", lacht Pogačar. "We willen met zo veel mogelijk ploegmaats bij de eerste groep zitten op de Muur."

"Er staat best wat wind", merkte de tweevoudig Tourwinnaar bij de start wel op. "In de open vlaktes is het oppassen voor waaiers. Het zal nerveus en hectisch zijn."