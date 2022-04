Pech bij valpartijen blijft duren bij AG2R Citroën: nu sleutelbeenbreuk vastgesteld bij jonge renner

Bij AG2R hebben ze al een pak pech gekend. Recent zeker wat valpartijen betreft. Een sleutelbeenbreuk is vastgesteld bij één van hun renners na de vierde rit in de Ronde van de Alpen.

AG2R Citroën meldt dat de 24-jarige Clément Berthet ten val is gekomen in de Ronde van de Alpen. De Fransman is prof bij AG2R sinds augustus 2021 en is nu aan zijn eerste volwaardig jaar bezig bij de Franse formatie. Dat is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Na zijn val bleek zijn linkersleutelbeen gebroken te zijn. Verdere onderzoeken moeten uitmaken of een operatie noodzakelijk is.

Berthet is niet de eerste renner die AG2R na een val de Ronde van de Alpen ziet verlaten. In de derde etappe kwamen Jaako Hänninen en Clément Champoussin reeds ten val, met een opgave tot gevolg. Vooral die laatste was er erg aan toe.

© photonews

Inmiddels is immers duidelijk geworden dat Champoussin zijn arm heeft gebroken. Wat veel minder zeker is, is de duur van zijn onbeschikbaarheid. Hänninen kwam er vanaf met verschillende zweren.