'Superman' doet naam alle eer aan: dankzij uitstekende timing zegeviert López op Kals am Grossglockner

Richting de Kals am Grossglockner ging het in de Ronde van de Alpen en daar maakte 'Superman', oftewel Miguel Ángel López het verschil.

Een dag niet geklommen is een dag niet geleefd in de Alpen. Een ontsnapping van veertien vluchters kwam vroeg in de vierde etappe tot stand: Henao, Amador, Zwift, Prodhomme, Fabbro, Palzer, Caicedo, Gebremedhin, Pinot, Goldstein, Gonzalo Rivera, Tesfazion, Arrieta en Iribar kozen allen voor de aanval.

De voorsprong ten opzichte van het peloton was echter maar beperkt, waardoor er vooraan niet getreuzeld mocht worden. Pinot ging er in de finale in zijn eentje vandoor. De andere vluchters waren er kort nadien aan voor de moeite. Op vier kilometer van de aankomst ging 'Superman' Miguel Ángel López in de tegenaanval.

NET NIET VOOR PINOT

López maakte de sprong tot bij Pinot. Onder de rode vod was nog van alles mogelijk. López had nog een allerlaatste cartouche in huis en gebruikte die om de Fransman ter plekke te laten en solo naar de overwinning te rijden. Pinot werd tweede op zeven seconden. De andere klassementsmannen kwamen over de streep op 15 seconden van de ritwinnaar.