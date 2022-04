Vragen bij ploegtactiek team Kopecky, kritiek in Nederland weerlegd: "Nederlandse vrouwen moeten niet te veel zeggen over ploegtactiek"

In Parijs-Roubaix werd het niet meer dan een tweede plaats voor Lotte Kopecky. Een foutje van het team, door haar niet te gebruiken als kopvrouw?

Na de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen was het in Parijs-Roubaix net niet: "Bij mij was ze altijd kopvrouw geweest", aldus José De Cauwer in Extra Time Koers.

"Proberen compenseren, voor wat? Van Vleuten heeft beslist in de Ronde van Vlaanderen dat Kopecky zou winnen. Daarna was het logisch werk van Van Den Broek-Blaak."

Compenseren?

"Je snelste vrouw niet uitspelen? Ik snap dat niet. Compenseren is niet nodig, alsof dat zomaar te regelen is. Altijd kiezen voor de beste renster, niet proberen elk vier koersen te winnen aan het einde van het jaar."

In een Nederlandse podcast was Roxane Kneteman dan weer kritisch op de uitvalspoging van Kopecky zelf: "In Nederland moeten ze op zich niet te veel leren over ploegtactiek, dat is nog niet hun sterkste punt geweest", werd onder meer verwezen naar de Olympische Spelen.