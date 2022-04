Eerbetoon voor Michele Scarponi in de Ronde van de Alpen met trui voor meest strijdlustige renner

De Ronde van de Alpen heeft vandaag Michele Scarponi geëerd. De meest strijdlustige renner reed vandaag rond met een speciale trui.

Vandaag is het exact 5 jaar geleden dat Michele Scarponi op training door een bestelwagen werd aangereden. Hij overleed op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van dat ongeluk.

Een dag voor zijn overlijden reed hij nog zijn laatste koers uit. Dat was de Ronde van de Alpen. Hij eindigde 4e in die ronde en hij was na de 1e rit een dag leider in het algemeen klassement.

VERKEERSVEILIGHEID

Nu, 5 jaar later, wil diezelfde Ronde van de Alpen Scarponi eren. Dat doen ze met een gele trui voor de meest strijdlustige renner. Natnael Tesfatsion van Drone Hopper-Androni Giocattoli kreeg die trui uit de handen van de famile van Scarponi. Ook de Michele Scarponi Foundation is daarbij betrokken. Zij zetten zich in voor verkeersveiligheid.

Nog een opvallend detail: op de trui staat ook Franky afgebeeld. Dat is de papegaai die een trouwe metgezel tijdens de trainingen van Scarponi was.

A special jersey for a special day.@NATNAELTESFATS1 wore the jersey dedicated to Michele Scarponi, crafted by @ALE_cycling, as most combative rider of the 2022 #TotA.



Receiving it from Michele's family made it even more special#TouroftheAlps #MicheleScarponi pic.twitter.com/twE2wu9lYR — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 22, 2022

Ook Astana eert vandaag de overleden wielrenner door een video over Scarponi nog eens onder de aandacht te brengen.