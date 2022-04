Ex-juf haalt herinneringen op aan Remco Evenepoel: "Er zat al een kleine winnaar in" en "Hij reed te rap voor ons"

De winnaarsmentaliteit die Remco Evenepoel zo typeert, zat er val van jongs af in. Een ex-juf van hem getuigt daarover en over nog andere herinneringen.

In Het Laatste Nieuws vertelt Hilde Lippens over hoe de jonge Remco Evenepoel was als leerling. Lippens was zijn lerares in het zesde leerjaar in het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik. "Remco was een opgewekte jongen. Hij was altijd heel beleefd - hij kon het goed uitleggen en hij zei zijn gedacht, maar altijd op een vriendelijke manier - en hij was heel zelfstandig. Hij kon zijn plan trekken."

Het onderste uit de kan halen, zat er toen ook al in. "Hij wilde alles goed doen. Ja, er zat al een kleine winnaar in. Als hij iets deed, was dat met overgave." En ook de liefde voor de sport was reeds aanwezig. "In het zesde leerjaar had hij al een soort topsportstatuut. Zijn mama of papa kwam ham al om drie uur ophalen om te gaan trainen bij PSV. Hij was toen nog voetballer."

LESSEN INHALEN

Een leerachterstand werd evenwel vermeden. "Hij haalde zijn lessen in na de schooluren, of de volgende dag tijdens de speeltijd." In plaats van professioneel voetballer te worden werd hij prof in het wielrennen. Ook dat mag achteraf gezien niet verbazen, gezien hoe snel hij al met de fiets reed op zijn twaalfde.

"Op sportklassen in Herentals moest hij altijd achteraan rijden. Hij reed gewoon te rap voor ons, we konden niet volgen. Hij vond dat geen straf. Hij nam het als zijn taak om de achterblijvers aan te moedigen", aldus Lippens. Dat toont ook aan hoe Evenepoel begaan was en is met anderen. "Als iemand verdriet had, zat hij daarmee in. Remco heeft een klein hartje. Hij wilde dat dan oplossen."