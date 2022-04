Kan Alaphilippe eindelijk zijn lievelingsklassieker op zijn naam schrijven: "Druk is minder dan in Waalse Pijl"

Twee keer 2e, een keer 4e en een keer 5e. Beter deed Julian Alaphilippe het nog niet in Luik-Bastenaken-Luik. En laat dat nu net zijn lievelingsklassieker zijn.

Alaphilippe geeft in de persconferentie van de ploeg toe dat hij sinds zijn start in La Doyenne droomt van de overwinning in Luik. "Maar toch voel ik hier minder druk dan woensdag", klinkt het. "Ik kon die Waalse Pijl enkel verliezen dor de druk die ik mezelf had opgelegd. Na 3 overwinningen zou een nieuwe zege alleen maar normaal geweest zijn, al het mindere was slechter", is hij eerlijk.

De blik naar zondag dus, waar de wereldkampioen eindelijk eens hoopt te winnen. "Het is een van de mooiste wedstrijden van het jaar, vol prestige. Iedereen respecteert deze wedstrijd of droomt ervan om ze te winnen. Met een sterke ploeg en Remco Evenepoel erbij kunnen we gaan voor de zege", klinkt het.

Volgens Alaphilippe zal het licht aangepaste parcours zeker zijn rol spelen in de finale. "Vanaf La Redoute zal het niet meer stilvallen. Het zou een lange, open race kunnen worden. Je moet de hele tijd klaar zitten", besluit hij.