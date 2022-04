Milan Vader mag volgende week mogelijk terug naar Nederland om daar verder te revalideren

In de 5e etappe van de Ronde van het Baskenland dit jaar crashte Milan Vader zwaar. Er werden toen stents in de halsslagaders aangebracht. Ook had hij enkele breuken. In de eerste fase van zijn revalidatie verbleef hij nog altijd in Spanje. Zijn herstel gebeurt geleidelijk aan.

Nu laat zijn ploeg Jumbo-Visma via Twitter weten dat de Nederlander volgende week mogelijk naar Nederland kan terugkeren. Daar kan hij zijn revalidatie verderzetten.

It has been two weeks since Milan Vader crashed hard in the Itzulia Basque Country. His recovery is progressing steadily, thanks to the good care of the medical staff.



Next week, Milan will normally come to the Netherlands for the next step in his process. pic.twitter.com/JlWVFnFsja