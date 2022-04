Patrick Lefevere overschouwt de carrière van Philippe Gilbert en heeft zelden zo'n natuurlijke leidersfiguur gezien

Patrick Lefevere heeft in Het Nieuwsblad teruggeblikt op de carrière van Philippe Gilbert. Lefevere kende Gilbert al van bij de junioren en heeft hem ook enkele jaren bij de profs in de ploeg gehad.

In Het Nieuwsblad heeft Patrick Lefevere een wekelijkse column. Daarin blikt hij terug op de carrière van Philippe Gilbert die dit jaar een laatste keer zijn Luik-Bastenaken-Luik zal rijden. Een koers die Gilbert in 2011 won.

Lefevere kent Gilbert al vele jaren. Al toen Gilbert bij de junioren reed. Tot 2017 moest Lefevere wachten tot Gilbert binnen zijn ploeg zou rijden. Gilbert wou voor Lefevere rijden om nog Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo te winnen. Die 1e 2 heeft hij kunnen winnen. Milaan-Sanremo zal hij nooit winnen.

COLLECTIEF KOERSEN

Ook verklaart Lefevere dat Gilbert zich altijd goed heeft gevoeld bij de ploeg. Hij apprecieerde volgens Lefevere altijd de feestjes na een grote overwinning. Lefevere zag ook dat Gilbert goed binnen hun collectief paste. Gilbert koerste volgens hem altijd in functie van de ploeg.

Lefevere ziet in Gilbert ook iemand die een wielerploeg veel kan bijbrengen, zonder daarvoor 200 dagen in de volgwagen te zitten. Gilbert is volgens Lefevere een natuurlijke leidersfiguur die Lefevere in zijn leven weinig gezien heeft.