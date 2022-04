Realisme troef bij Lotto in aanloop naar speciale L-B-L voor Gilbert: "Van Aert de Belg met meeste winstkansen"

Zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik wordt speciaal voor Gilbert. Winnen voor Lotto? Neen, Van Aert is toch wel de Belg met de betere papieren.

Dat hebben ze bij Lotto zelf aangegeven tijdens hun persconferentie. "Ik denk dat Van Aert de Belg met de meeste winstkansen is. Sinds we niet meer aankomen in Ans is de koers minder lastig. Als Wout op zijn tempo Roche aux Faucons op rijdt, kan hij in de finale nog terugkeren", voorspelt Gilbert. "Met Van Aert staat een extra topfavoriet aan de start", denkt ook Tim Wellens.

Daarnaast ging het uiteraard ook over de eigen beleving. Voor Gilbert belooft het een speciale zondag te worden. "Er gaat veel ambiance zijn langs het parcours. Ik had op sociale media al voorzien wat de fans voor mij in mekaar hebben gebokst. Ik hoop de mensen nog één mooi moment te laten beleven, maar ik heb nog nooit op emotie gekoerst. Ik ga proberen een resultaat neer te zetten, maar geloof niet in een mirakel."

© photonews

Tim Wellens is de man waar Lotto Soudal het meest op rekent voor een resultaat. Ook bij hem echter veel voorzichtigheid in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik. "Ik denk niet dat het een goed idee is om tot Roche aux Faucons te wachten. Daarvoor heb ik niet genoeg vertrouwen na de Waalse Pijl. Ik hoop te kunnen anticiperen. Mijn ambitie is een plek in de top tien."