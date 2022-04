Debuterende Evenepoel gaat solo na verwoestende demarrage en wint in Luik, podium volledig Belgisch

Er zijn van die talenten die bij hun debuut al winnen. Remco Evenepoel kwam met een verwoestende demarrage voor de dag in Luik-Bastenaken-Luik en soleerde naar een machtige overwinning.

Het was een spel van aanvallers en tegenaanvallers in de aanvangsfase van Luik-Bastenaken-Luik. De vroegste vluchters besloten maar te wachten en zo kwam een kopgroep van elf man tot stand. Daarbij Armirail, Madsen, Doubey, Moniquet, Vanhoucke, Miquel, Planckaert, Ourselin, Tizza, Molly en Wirtgen.

Hun voorsprong schommelde een tijdje rond de zes minuten, maar zou uiteraard slinken naarmate de koers vorderde. Een volgend cruciaal punt in de wedstrijd was toen een massale valpartij in het peloton voor chaos zorgde. Alaphilippe leek daarbij een boom geraakt te hebben: kort hierna meldde Quick-Step de opgave van de wereldkampioen.

EVENEPOEL ONTKETEND OP LA REDOUTE

De koers brak nu wel helemaal open, met meerdere aanvallen van Landa. Evenepoel reageerde telkens alert, het was een voorbode van wat nog moest komen. Op La Redoute kwam een ontketende Evenepoel met een enorme demarrage op de proppen. Evenepoel knalde meteen weg van alles en iedereen. In geen tijd kwam hij ook bij Armirail, de vroege vluchter die nog het meest vooraan zat.

Die kuiste zijn tenen uit om Evenepoel nog te kunnen volgen. Dat lukte, tot op de eerste stroken van Roche aux Faucons. Vanaf dan was het Remco solo! In de achtervolgende groep zaten ze op de laatste klim echter ook niet stil, met onder meer Teuns, Woods en Vlasov die koers maakten. Van Aert beet op de tanden, maar geraakte toch in een groepje achter hen verzeild.

VOLLEDIG BELGISCH PODIUM

Evenepoel trok zijn demonstratie helemaal door tot aan de finish en verwezenlijkte een mijlpaal in zijn nog jonge carrière: zijn eerste overwinning in een Monument! Onder meer Van Aert kwam nog terug in het groepje bij de eerste achtervolgers. Net als Quinten Hermans, die de Belg was die verrassend de spurt voor de tweede plek won. Van Aert werd derde: een volledig Belgisch podium dus!