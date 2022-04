Jan Bakelants wijst naar Wout van Aert: "Hij heeft het toen laten liggen"

Dat Wout van Aert in staat is om Luik-Bastenaken-Luik te winnen, daar is iedereen het over eens.

Wout van Aert staat vandaag voor het eerst aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Een kans op een overwinning is er zeker. Volgens Jan Bakelants heeft Wout van Aert echter al een kans laten liggen in het verleden om de Ardennenklassieker op zijn naam te schrijven. “Maar zijn beste kans op winst is dit niet. Die heeft hij in 2020 laten liggen. In het fameuze coronajaar werd Luik-Bastenaken-Luik een week na het WK in Imola gereden. Wout werd tweede op dat WK en stak in bloedvorm”, zegt Bakelants in Het Nieuwsblad. “Op training heb ik hem toen op het hart gedrukt dat hij Luik erbij moest nemen. Maar dat paste niet in zijn planning. Later die maand werd nog de Ronde van Vlaanderen gereden. Daar heeft hij spijt van gekregen. Hij liet Luik links liggen en de Ronde won hij ook niet.”