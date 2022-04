Een Monument maakt de lente niet? Tom Boonen blijft kritisch voor Quick-Step

Het klassieke voorjaar is ten einde en Quick-Step - Alpha Vinyl heeft met Luik-Bastenaken-Luik dan toch nog een grote vis binnengehaald. Maar dat maakt niet alles goed.

Tom Boonen blijft kritisch voor de ploeg waar hij zelf ook jarenlang deel van uitmaakte, nu het bilan eindelijk mag opgemaakt worden.

Patrick Lefevere is tevreden over het voorjaar en in het aantal zeges mag dat zeker, maar is Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne genoeg qua klassieke zeges?

Pech

"Wat mij betreft hebben ze hier toch niet het hele voorjaar mee goedgemaakt", vindt Tom Boonen in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

"Een perfecte dag is het overigens zeker niet geworden. Met de val van Julian Alaphilippe hebben ze ook deze keer de nodige pech."