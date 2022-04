José De Cauwer lyrisch over Evenepoel: "Vooral de manier waarop, dit is met gouden randje"

Patrick Lefevere heeft er lang moeten op wachten, maar in Luik-Bastenaken-Luik was het dan tóch nog eens raak voor hem met Remco Evenepoel.

"Ja, Evenepoel heeft het voorjaar van Quick-Step - Alpha Vinyl gered. En dan vooral de manier waarop", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza.

Beste Evenepoel?

"Dit is winnen met een gouden randje aan. Dit is zoals we het willen zien. Iets ouderwets. Quinten Hermans wordt dan nog tweede, Wout van Aert bevestigt dat het ooit misschien hier ook wel zal lukken."

"Is dit de beste Remco Evenepoel die we voorlopig gezien hebben? Hij zegt van wel. Hij kan het weten natuurlijk."