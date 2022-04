Landgenoot van Team DSM geeft op na val Alaphilippe: "Wedstrijd had nog weinig betekenis"

De zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik liet ook zijn sporen na bij Romain Bardet.

De Fransman die voor Team DSM rijdt zag zijn landgenoot Alaphilippe tegen een boomstronk botsen na de val in Luik-Bastenaken-Luik.

Hij besefte meteen dat het ernstig was en schoot de wereldkampioen te hulp, waardoor hij zijn eigen koers meteen liet schieten.

Bardet was duidelijk aangeslagen. “Ik was heel bang voor Julian”, klonk het achteraf. “Toen ik naast mij keek, zag ik hem een meter of drie lager liggen. Een schok, want hij lag er echt heel slecht bij."

"Hij riep dat hij niet meer kon bewegen en het leek een eeuwigheid te duren voor er hulp kwam. Zulke situaties wil je niet meemaken op de fiets. Zelf heb ik de koers niet uitgereden. Na die valpartij had de wedstrijd weinig betekenis meer voor mij.”