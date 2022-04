Moeder Evenepoel emotioneel: "Hopelijk gaan criticasters nu anders denken" en "Het is nooit goed genoeg"

Remco Evenepoel heeft op zijn 22e zijn eerste monument beet. En dus is iedereen uiteraard in de wolken. Ook zijn moeder, hoe kan het ook anders?

Agna Van Eeckhout deelde in de vreugde na de zege van zoonlief Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik zondag.

Al is ze ook meteen duidelijk richting de mensen die de voorbije maanden en jaren kritisch waren op haar zoon. "Nu mogen we hopen dat de criticasters nu hun tong keren. Altijd maar die kritiek en die negativiteit, voor hem en voor de ploeg", klinkt het bij Sporza.

Anders denken?

"Dit is de verdienste van iedereen. Nu beginnen ze misschien ... misschien, laat ons hopen ... anders gaan denken. Het blijft een jongen van 22 jaar, een mens zoals wij allemaal zijn. Het gaat bij niemand altijd zoals je wil. Het is een strijd tegen al die criticasters."

"Het is een moeilijke periode geweest, maar Remco is een vechter. Er zullen zeker nog moeilijke momenten komen, want er wordt veel verwacht van hem. Het is nooit genoeg. Het moet altijd de eerste plaats zijn om iemand tevreden te stellen. Maar Remco heeft nooit opgegeven en is hard blijven werken."