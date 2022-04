Patrick Lefevere dolgelukkig na zege van Evenepoel: "Als iets moet komen, dan komt het"

Remco Evenepoel won zondag Luik-Bastenaken-Luik en maakt daarmee meteen het voorjaar van QuickStep-Alpha Vinyl goed.

Lefevere had het op voorhand aangekondigd en deed het ook meteen na de meet. De evaluatie van het voorjaar van QuickStep-Alpha Vinyl zou volgen na de Ardennenklassiekers. Het was een grote overwinning om het voorjaar mee af te sluiten. “Ja, ik ben tevreden met ons voorjaar”, zegt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad. “Al onze zieken zullen genezen. En vergeet niet dat we al zo vaak gewonnen hebben dit jaar.”

Lefevere wist dat er zondag iets mogelijk was. “We zagen in de Waalse Pijl al dat hij heel goed was. Toen haalde hij Julian Alaphilippe drie tot vier keer naar voor in het peloton. Als je vandaag kijkt hoe hij op een bepaald moment zo vlot over een vluchtheuvel springt, tja: dan zegt dat eigenlijk alles. Remco kent dit parcours op zijn duimpje, iedere centimeter is hem bekend: dat hielp natuurlijk ook.”

Toch zag het er even link uit toen de achtervolging ingezet werd, maar uiteindelijk liep Evenepoel weer uit. “Toen het gat werd teruggebracht tot 16, 17 seconden kreeg ik even hartenklop, maar toen hij de laatste helling overleefde met die voorsprong wist ik dat het voor hem zou zijn. Deze zege van Remco toont aan dat we ons niet vergist hebben door in hem te investeren. We hebben altijd het volste vertrouwen in hem gehad. Hij krijgt veel kritiek, maar hij heeft al vaak getoond tot wat hij in staat is. Als iets moet komen, dan komt het.”